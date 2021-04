Paweł Golec ma córkę. Jej talent wprawia w osłupienie

Bracia Golec od lat robią furorę występując na scenie w duecie. Ich zespół Golec uOrkiestra łączy tradycyjne, etniczne brzmienia muzyki łuku Karpat z wieloma gatunkami muzycznymi z pogranicza popu, jazzu czy bluesa. Został założony w 1998 przez braci bliźniaków, Pawła i Łukasza oraz jego żonę Edytę. Nazwa zespołu nawiązuje do pisowni gwarowej. Teraz okazuje się, że karierę muzyczną postanowiła postawić również córka jednego z bliźniaków - Maja.

Pierwsze kroki

Nastoletnia pociecha Pawła Golca aktywnie prowadzi swoje konto na TikToku, gdzie udało jej się już zebrać całkiem sporą grupę fanów. Dziewczyna pochwaliła się już dwoma coverami znanych piosenek - "I see red" z filmu "365 dni", "Watermelon sugar" Harry'ego Styles'a czy "Stay" Rihanny. Trzeba przyznać, że siedemnastolatka ma naprawdę mocny głos!

Maja Golec w sieci udziela się nie tylko na TikToku, lecz także w serwisie YouTube. To właśnie tam można posłuchać prób wokalnych siedemnastolatki. Sądzicie, że Maja Golec ma szansę zrobić karierę jako piosenkarka?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!