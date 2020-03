Paweł Królikowski nie żyje. Michalina Sosna wspomina pracę z aktorem

Wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego dotknęła wszystkich. Wybitny aktor zmarł w wieku 58 lat. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele żałobnych postów, wspominających artystę. Przyjaciele, rodzina, znajomi i współpracownicy wspominają, jakim był człowiekiem. Michalina Sosna powiedziała, jak zareagowała na tę wiadomość.

Michalina Sosna wspomina Pawła Królikowskiego

To właśnie na planie muzycznego show miał okazję poznać Michalinę Sosnę. Chociaż artystka kabaretowa nie znała go zbyt długo, to informacja o śmierci aktora bardzo ją dotknęła. – Wiadomość, która dziś do nas dotarła, była takim spoliczkowaniem. My się tutaj boimy, silimy na to, jak wyjdzie nam program, jak pójdzie próba, martwimy się o nasze rzeczy zawodowe, walczymy z czasem. Ja dziś miałam totalnie zwariowany dzień i nagle dostajemy taką wiadomość i dochodzimy do wniosku, że trzeba w tym życiu przystawać, dostrzegać tę drugą osobę – powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".