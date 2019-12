WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Paweł Małaszyński apeluje o pomoc. "Nie zostawiajmy ich samych" Aktor Paweł Małaszynski na swoim profilu na Instagramie udostępnił prośbę o pomoc. Opisał poruszającą historię Marianki, która straciła w pożarze cały swój dorobek i przyjaciela. Paweł Małaszyński apeluje o pomoc (ONS.pl) Paweł Małaszyński często angażuje się w akcje charytatywne. Bierze udział w zbiórkach i chętnie publikuje na swoim profilu w mediach społecznościowych historię ludzkich dramatów. Stara się zwrócić uwagę społeczeństwa na krzywdę, jaka spotyka innych ludzi. Paweł Małaszyński apeluje o pomoc Wczoraj ogłosił, że Gabrysia Dzimira przegrała walkę o swoje życie. Ta wiadomość poruszyła wszystkich. Wielu nie może pogodzić się z tą stratą. Paweł Małaszyński starał się dodać otuchy bliskim nastolatki. "Łączę się w bólu z rodziną Gabrysi i wszystkimi, którzy wspierali ją w tej drodze, było was tak wielu. Trudno pojąć, trudno się pogodzić. To tajemnica, której nie można dotknąć" – napisał. Teraz aktor włączył się w kolejną akcję charytatywną. Udostępnił zbiórkę i opisał historię Marianki. "To ważne! Marianka straciła w pożarze wszystko, co było jej niezbędne do pracy z dziećmi w wiosce indiańskiej Fort Hantajo, którą prowadziła we wsi Borzychy. Eksponaty do wioski wzorowane na oryginałach były wynikiem wieloletniej pracy jej i jej mamy. W pożarze zginął ich najlepszy przyjaciel, ukochany pies. Nie zostawiajmy ich samych! Pomóżmy, choć w części na powrót do poprzedniego życia" – wyjaśnił aktor. Link do zbiórki można znaleźć tutaj.