To koniec ich związku. Mówi, dlaczego zerwała zaręczyny

Od kilku lat pozostawała w związku z prawnikiem Danny’m Murdockiem. Para była nawet zaręczona jednak po siedmiu latach doszło do rozstania. Na łamach "Faktu" podróżniczka odniosła się do ostatnich wydarzeń w jej życiu prywatnym i zdradziła, dlaczego postanowili podjąć taką decyzję.

Wspomniała też o pewnych różnicach światopoglądowych, które także przyczyniły się do decyzji o rozstaniu. Zaznaczyła jednak, że nie mówi o tym z żalem, bo "to było cudownych siedem lat".

- Niektóre związki trwają długo, inne pojawiają się na pewien czas w jakimś celu, żeby nauczyć się czegoś od siebie i potem w naturalny sposób się kończą. My rozstajemy się w zgodzie przyjaźni i szacunku do siebie - podsumowała. Jej były narzeczony ma wkrótce wrócić do Stanów Zjednoczonych.