Piękna sukienka Anny Lewandowskiej. Kobieca kreacja odsłania brzuch

Sukienka Anny Lewandowskiej

Sukienka, a właściwie komplet, który miała na sobie Anna Lewandowska to kolejny świetny look, który zaprezentowała w ostatnim czasie. Widać, że ostre treningi się opłacają, bo, mimo że zaledwie kilka miesięcy temu na świat przyszła druga córka znanych Polaków, to ciało Anny prezentuje się fantastycznie.

Pod zdjęciem, które znajduje się na profilu Roberta Lewandowskiego, pełno jest komplementów skierowanych do Anny. "Lewa is the best", 'Piękności" - piszą internauci.