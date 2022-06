Pielęgniarka z Krymu uznana za "zagraniczną agentkę". Tajemniczo zniknęła

Dopiero 13 maja udało się dotrzeć do kobiety, a jej prawnik, Aider Azamatow, dostał zgodę na widzenie z Iriną w areszcie śledczym w Symferopolu. Jak czytamy w tekście Meduzy, który powołuje się na niezależny rosyjski serwis graty.me, Irina Daniłowicz do 7 maja była przetrzymywana w piwnicy w tamtejszym biurze FSB. Agenci mieli zmuszać ją do podpisywania zeznań, zastraszać wywozem do Mariupola i straceniem oraz kazać wybierać "między więzieniem a lasem".