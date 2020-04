WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Pierwsza Komunia Święta. Czy uroczystości zostaną odwołane? Część diecezji opublikowała oświadczenia Przez pandemię koronawirusa Pierwsze Komunie Święte nie odbędą się raczej w zwykłych terminach. Sytuacja wymusza nowe podejście do tego typu uroczystości religijnych. Sprawdzamy, jakie decyzje podjęli biskupi poszczególnych diecezji w Polsce. Pierwsza Komunia Święta a koronawirus (Getty Images) Pierwsza Komunia Święta – diecezja łomżyńska Biskup łomżyński Janusz Stepnowski jako jeden z ostatnich ogłosił wskazania dotyczące uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, to czy się odbędą, zależy od proboszczów. Biskup Stepnowski uważa, że "najlepszymi miesiącami (na komunię – red.) będą maj, czerwiec i ewentualnie wrzesień". "Należy zwrócić uwagę na to, aby uroczystość była przygotowana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, biorąc również pod uwagę aktualne zarządzenia co do liczby uczestników liturgii. W razie konieczności Pierwszej Komunii Świętej można udzielić w małych grupach, bądź każdemu dziecku, jego rodzicom oraz rodzicom chrzestnym indywidualnie, niekoniecznie w niedzielę" – czytamy w komunikacie. Biskup diecezji łomżyńskiej podkreśla, że "każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości" i liczy na roztropność proboszczów, którzy – jego zdaniem – powinni skonsultować się z rodzicami. Bp Stepnowski nie chce jednak, by uroczystości pierwszokomunijne przenosić na 2021 r., "chyba że są ku temu bardzo poważne przesłanki". Zgadza się jednak, że lepiej nie organizować tzw. białych tygodni ani spotkań rodzinnych towarzyszących sakramentowi. Zobacz także: Smacznego na dobry wieczór! Chlebek bananowy Biskup prosi rodziców o katechizację domową dzieci, a duszpasterzy o stały kontakt z rodzinami komunijnymi. "Rekomenduję organizację uroczystości bardziej indywidualnych, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci i ich rodziców" – kończy swój komunikat Janusz Stepnowski. Pierwsza Komunia Święta – diecezja płocka Inaczej do sprawy podszedł biskup Piotr Libera i to jego decyzją w diecezji płockiej uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się po wakacjach. – Uroczystości te zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii. Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości – przekazał ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. – Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do niej przygotowują – dodał. Zgodnie z decyzją Pierwsza Komunia Święta w diecezji płockiej zostanie udzielona dzieciom na początku klasy czwartej (a nie w klasie trzeciej), a Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się na początku klasy piątej (a nie w klasie czwartej). Pierwsza Komunia Święta – diecezje kielecka, sandomierska i radomska Jak informuje portal Echodnia.pl, przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej i sam sakrament wstrzymano w trzech diecezjach – kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej. Biskup kielecki Jan Piotrowski oświadczył, że dopiero po powrocie dzieci do szkół, zostaną wydane wskazania duszpasterskie w odniesieniu do organizacji komunii świętych w parafiach diecezji kieleckiej. "Proszę do tego czasu nie podejmować żadnych wiążących decyzji oraz zachęcić rodziców do troski o duchowe przygotowanie dzieci do uroczystości w rodzinach, które są Kościołem Domowym" – napisał Piotrowski. "Należy odwołać spotkania przygotowawcze do Pierwszej Komunii Świętej i naturalnie samą uroczystość, jeśli miała się ona odbyć przed połową kwietnia. Trwają obecnie konsultacje rodziców i katechetów odnośnie do terminu oraz sposobu jej organizacji. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja. Już teraz można jednak przewidywać, że Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole. To, co zostało powiedziane o pierwszej komunii świętej, odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania" – czytamy już w zarządzeniu biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. W diecezji radomskiej pierwsze komunie święte również wstrzymano na czas zawieszenia lekcji w szkołach. Pierwsza Komunia Święta – diecezja tarnowska Ze względu na sytuację przystępowanie dzieci po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Eucharystii wstrzymano też w diecezji tarnowskiej. "Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w miesiącu kwietniu nie będą organizowane" – pisze ks. Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie. Zaznaczył jasno, że najważniejsze jest dobro dzieci i apeluje do rodziców o rozsądek. "Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali itp.)" – czytamy. Pierwsza Komunia Święta – diecezja zielonogórsko-gorzowska Decyzja o odwołaniu uroczystości komunii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej została ogłoszona 14 kwietnia 2020. "W związku z trwającym nadal stanem epidemii wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zostają odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii Świętej zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół" – brzmi zarządzenie podpisane przez ks. Wojciecha Lechowa, dyrektora wydziału nauki katolickiej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. "Gazeta Lubuska" dopytała, na kiedy komunie zostaną przeniesione. – Taka decyzja jeszcze nie została podjęta. Na razie do 26 kwietnia dzieci nie chodzą na lekcje do budynków szkół. Jeśli po 26 kwietnia nastąpiłby powrót, to wówczas jest cień szansy, że uroczystości pierwszokomunijne mogłyby się odbyć np. pod koniec czerwca – powiedział ks. Andrzej Sapieha, notariusz tamtejszej kurii. Pierwsza Komunia Święta – diecezja włocławska Komunie, jak i bierzmowania, nie odbędą się też na razie w diecezji włocławskiej. "W związku z aktualnym stanem epidemii i trwającymi ograniczeniami, w maju, w diecezji włocławskiej nie odbędą się uroczystości Pierwszych Komunii Świętych" – głosi komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Przygotowania dzieci będzie można podjąć po powrocie do szkół, a same komunie – w porozumieniu z rodzicami dzieci, po ustaniu epidemii. Najwcześniejszy możliwy termin to czerwiec, jeśli oczywiście minie zagrożenie spowodowane koronawirusem. Istnieje jednak możliwość tzw. rodzinnej Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza Komunia Święta – archidiecezja warszawska O wstrzymaniu udzielania sakramentów uczniom zdecydowała się również archidiecezja warszawska. "W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uroczystości I Komunii Świętej w parafiach, które zaplanowane są na maj, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania ze strony rodziców co do terminu majowego" – czytamy w komunikacie. 