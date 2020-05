Pigment do powiek. Jak go używać do podkreślenia i rozświetlenia makijażu?

Pigment do powiek świetnie sprawdza się przy dziennym i wieczorowym makijażu. Z jego pomocą możesz dodać charakteru całej stylizacji, a przy okazji zapewnisz sobie trwały oraz mocny makijaż. Jeżeli lubisz wyraziste podkreślanie oczu niezależnie od okazji, koniecznie wypróbuj pigmentu do powiek, który szybko stanie się twoim ulubieńcem.

Pigment do powiek występuje w wielu kolorach, więc z łatwością dobierzesz go do własnych potrzeb. Możesz nałożyć go zarówno na całą powiekę, jak również odrobinę w kąciku oka albo w załamaniu powieki – każdy sposób świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie makijażu. Jeżeli jesteś ciekawa, w jaki sposób jeszcze wykorzystać pigment do powiek, poszukaj odpowiedzi poniżej.

Pigment do powiek – co to jest?

Pigment do powiek to nic innego jako mieniące się drobinki w wyrazistym kolorze o sypkiej konsystencji. Najczęściej wykorzystywane są w makijażu jako uzupełnienie, ale równie dobrze możesz skorzystać z pigmentów samodzielnie. Świetnie sprawdzą się u kobiet, które cenią głębokie podkreślenie oczu oraz blask na powiekach. Coraz częściej pigment do powiek wykorzystuje się do makijażu wieczorowego, a nawet ślubnego. Tego typu sypkie kosmetyki nie są wyłącznie przeznaczone do większych okazji, ponieważ z powodzeniem możesz używać ich na co dzień, ale warto wybrać stonowane odcienie pigmentu do powiek.

Pigment do powiek – jak aplikować?

Jeżeli na co dzień używasz prasowanych cieni do powiek, to na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób aplikować sypki pigment. Istnieją dwa sposoby, które możesz wykorzystać:

1. Aplikacja pigmentu na sucho – nałóż na powiekę bazę pod cienie, po czym natychmiast za pomocą małego pędzla nanieś pigment. Następnie wklep go palcami w powiekę, aby idealnie przykleił się do skóry.

2. Aplikacja pigmentu na mokro – również nałóż bazę pod cienie, ale pędzel musi być zwilżony. W tym celu na chwilę zamocz pędzel w wodzie, lecz włosie nie może być nadto mokre. Nabierz pigment, po czym nałóż go samodzielnie albo na inny cień. Metoda na mokro jest szczególnie polecana przy wieczorowym lub ślubnym makijażu, ponieważ efekt utrzyma się znacznie dłużej.

Pigment do powiek – uzupełnienie makijażu

Pamiętaj, że najpiękniejszy efekt przy pomocy pigmentu do powiek uzyskasz, gdy będzie stanowił wyłącznie niewielki akcent w makijażu. Oczywiście możesz stosować go także na całą powiekę, ale finalnie rezultat będzie przerysowany. Najczęściej poleca się pigment do powiek na niewielki fragment wokół oka albo przy wewnętrznym/zewnętrznym kąciku – wówczas zyskasz delikatny efekt rozświetlenia. Z pomocą pigmentu wyczarujesz także kreski, nakładając go na eyeliner.