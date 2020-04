Makijaż na wiosnę. Jakie trendy są najmodniejsze w sezonie 2020?

Makijaż na wiosnę – naturalny no make up

W tym sezonie najważniejszy jest odświeżony make-up no make-up. Wystarczy, że do makijażu na wiosnę użyjesz kremu BB albo samego korektora. Najważniejsze jest zachowanie jak największej naturalności, a jedynie drobne niedoskonałości wymagają zatuszowania. W makijażu na wiosnę nie potrzebujesz nadmiaru kosmetyków kolorowych. Ze względu na fakt, że na topie pozostaje świadoma pielęgnacja, make-up no make-up jest idealnym rozwiązaniem dla fanek maksymalnego dbania o cerę. W końcu zdrowa skóra upiększana wyłącznie kremami to perfekcyjny sposób na makijaż na wiosnę.