Już sama zapowiedź premiera Donalda Tuska o swobodnym dostępie do środków antykoncepcyjnych, w tym też do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki "dzień po" wywołała lawinę pozytywnych i negatywnych komentarzy.

Stanowczo podkreślił też, nie jest to tabletka wczesnoporonna, a jej zażycie nie niesie za sobą żadnego ryzyka. - W sytuacji, gdy mamy ogólnodostępne tabletki na wzwody dla mężczyzn, które są zdecydowanie bardziej niebezpieczne, a każdy może je sobie połknąć, bezpieczna metoda antykoncepcji awaryjnej powinna być tak samo łatwo dostępna bez recepty - podkreślił dr Socha.

- To było poniżające, a wręcz odzierające kobiety z godności prawo , zmuszające je do tego, żeby w sytuacji potrzeby zapobiegania niechcianej ciąży, musiały szukać lekarza i zdobywać receptę - dodawał.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że pracę nad wspomnianą ustawą nie miały sensu, bo niedawno zakazano nastolatkom kupowania energetyków, a teraz pozwala się na tabletki. - Ja mam 37 lat i nie mogę sobie kupić wielu lekarstw bez recepty, muszę iść do lekarza, natomiast 15-latka mogłaby - mówił w rozmowie z RMF FM.

Wspomniał też o możliwej szkodliwości wspomnianych tabletek, czego jednak nie potwierdzają ginekolodzy. - Skoro prawo dopuszcza możliwość odbywania przez nie stosunków seksualnych, muszą mieć również dostęp do antykoncepcji, w tym awaryjnej. Trzeba po prostu zaufać rozsądkowi tych młodych dziewcząt i pamiętać, że tabletka ta nie ma żadnych poważnych działań ubocznych - podkreślał ginekolog, który na co dzień pracuje w niemieckiej klinice .

Dominikanin Paweł Gużyński w rozmowie z TOK FM skrytykował narzucanie swojego zdania przez Kościół oraz zaznaczył, że "pigułki dzień po" nie są tabletkami wczesnoporonnymi, bo nie powinno się mówić o aborcji, gdy nie doszło jeszcze do zapłodnienia.

- Nie sądzę, by była to prawda. Tak samo jak nie wszyscy mężczyźni tacy są, a szczególnie w wieku nastoletnim. Jeśli już wprowadzamy zmiany w prawie, to trzeba postawić na edukację. Należy szukać balansu między wolnością i odpowiedzialnością - dodał.