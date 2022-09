Po porodzie zszywał ją bez znieczulenia. "Będzie ciaśniutko jak u dziewicy"

- Powiedzmy, że w końcu zrozumiałam, o co chodzi w tej całej ochronie krocza. […]. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to "szew dla męża", co jest hardcorem — wyznała Zofia Zborowska w rozmowie z Ofeminin. - Nadzia była bardzo dużym dzieckiem, więc podobno trzeba było mnie naciąć. A jak się nacina, to potem trzeba zszyć. Byłam pięć tygodni na proszkach przeciwbólowych i to był hardcore — wspominała. - Uważam, że zostałam bardzo, bardzo mocno zszyta, niestety nie przez moją położną, tylko przez doktora, który akurat wtedy przyszedł — przyznała. - Gdzieś w głębi duszy liczę, że on tego nie zrobił specjalnie, że nie miał takiej intencji. No ale wyszło, jak wyszło — dodała aktorka.