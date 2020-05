Podkład mineralny. Postaw na cudowny kosmetyk, który upiększa i leczy delikatną cerę

Podkład mineralny – w jaki sposób działa na cerę?

Podkład mineralny – jaki wybrać?

Podkład mineralny – jak go nakładać?

1. Aplikacja na sucho – wystarczy, że odrobinę podkładu mineralnego nasypiesz do wieczka, po czym zanurzysz w nim pędzel. Strzep nadmiar produktu i przejdź do aplikacji. Podkład nakładaj małymi, okrężnymi ruchami, zaczynając od strefy T. Staraj się aplikować kosmetyk cienką warstwą albo metodą stemplową. Ten typ nakładania podkładu mineralnego zapewni przedłużenie efektu, ale może podkreślić suche skórki.

2. Aplikacja na mokro – spryskaj pędzel wodą (ale odrobinę) i wykonuj te same czynności, co w poprzednim przypadku. Niestety aplikacja na mokro może być problematyczna po wyschnięciu podkładu mineralnego na twarzy, ponieważ mogą pojawić się nierówności.