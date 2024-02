Pokazał kulisy pracy w Biedronce. Ponad milion wyświetleń

Internauci płaczą ze śmiechu

Ponad milion wyświetleń i tysiąc komentarzy. Filmik pracownika Biedronki wyjątkowo zainteresował, a przy okazji rozbawił użytkowników TikToka, którzy chętnie komentują to, co pokazał. Część z nich, która także pracuje w Biedronce bądź w innych dyskontach przyznała, że wszystko, co znalazło się w nagraniu, jest czystą prawdą o ich pracy. Pozostali stwierdzili natomiast, że szanują mężczyznę za takie podejście do tematu.