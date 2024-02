Pokazała, jak mieszka. Jej dom na Warmii to oaza relaksu

Mówią na nią Czarna Mamba, ale w jej domu nie ma miejsca na najciemniejszą z barw. Iwona Pavlović mieszka w Olsztynie wraz z mężem Wojciechem Oświęcimskim. Jaki styl wiedzie prym we wnętrzach domu jurorki programu "Taniec z gwiazdami"? Nowoczesny, minimalistyczny, ale niepozbawiony połysku . Z pewnością przypadnie do gustu miłośniczkom skandynawskiej prostoty z nutą glamour.

W salonie zlokalizowanym na parterze domu znajduje się narożna i szeroka kanapa oraz dwa fotele na nowoczesnej podstawie. Metaliczne motywy przewijają się w całym domu, wnosząc do wnętrz nieco połysku. Nie da się jednak nie zauważyć, że wygoda i funkcjonalność odgrywają wiodącą rolę w domu gwiazdy programu "Taniec z gwiazdami".

Surowe formy, metalowe elementy oraz ziemista kolorystyka sprawiają, że wnętrza często wydają się chłodne i pozbawione przytulności. Jednak pomieszczenia w domu Iwony Pavlović ocieplają drewniane meble – w tym duży stół w jadalni utrzymany w stylu rustykalnym oraz konsola do kompletu.

Warto zwrócić uwagę na detale. Metalowe podstawy mebli nawiązują do stylu industrialnego, a designerskie oświetlenie to z kolei odniesienie do nowoczesności. Eklektyczne wnętrze, które angażuje wyposażenie utrzymane w różnorodnych stylach, tworzy oryginalny efekt. A kropką nad "i" okazuje się portret mistrzyni tańca,