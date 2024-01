Pokazała oparcie w Intercity. Nie ukrywa, kto za tym stoi

"Aborcja to świadczenie medyczne"

Artystka i aktywistka Monika Drożyńska zamieściła na swoim profilu na Instagramie krótkie wideo, w którym pokazała swoją najnowszą pracę - hasło "Aborcja to świadczenie medyczne", które wyszyła na siedzeniu w pociągu. Choć to jedna z wielu tego typu prac artystki, nawiązuje ona do 31. rocznicy wprowadzenia zakazu aborcji na żądanie.