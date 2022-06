Pokazała prywatne wiadomości. To pisał do niej instruktor nauki jazdy

Internauci mieli mieszane uczucia, lecz tiktokerka pokazała cały kontekst

Zdania w sekcji komentarzy pod filmikiem były podzielone. Uwagę wielu internautów zwrócił fakt, iż dziewczyna pokazała jedynie wiadomości od instruktora, lecz tego, co wysyłała do niego, już nie. Wielu uważało, że 19–latka pewnie zwodziła mężczyznę. Wobec takich głosów tiktokerka nie mogła przejść obojętnie. Opublikowała zatem kolejne nagranie, w którym pokazała już całą konwersację. Jej wiadomości okazały się być zupełnie neutralne, lecz nigdy nie zwróciła uwagi mężczyźnie, że to, jak się zachowuje, jest nie odpowiednie. Nie napisała również, by przestał do niej wysyłać tego typu wiadomości.