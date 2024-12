Pokazała się w mini i wysokich kozakach. Nie można oderwać oczu

Kozaki to element garderoby, który nieumiejętnie wystylizowany budzi kontrowersje. Z początkiem lat 2000 niektóre z modeli uważano za tandetne. Wszystko za sprawą gwiazd muzyki pop m.in. Britney Spears czy Christiny Aguilery, które nie zawsze dopasowywały je do odpowiednio do stylizacji. Obcisłym, wysokim przypięto wówczas łatkę "kiczowatych", przez co poszły na jakiś czas w odstawkę.