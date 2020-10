WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 morderstwoseryjny mordercapedofil oprac. Agnieszka Mazur-Puchała 5 godzin temu Polka była kochanką księdza i żonatego mężczyzny. Zabił ją seryjny morderca Angelika Kluk studiowała skandynawistykę. Na wakacje wyjeżdżała do Szkocji, żeby zarobić pieniądze. Mieszkała wtedy na plebanii i wdawała się w romanse z dużo starszymi mężczyznami. Jak pisał brytyjski The Guardian, jej historia jest wręcz nieprawdopodobna. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Angelika Kluk została zamordowana w 2006 roku (East News, Fot: Pawel de Ville) Angelika pochodziła ze Skoczowa w województwie śląskim. Ze względu na swoje zamiłowanie do Norwegii, dziewczyna studiowała skandynawistykę. Podczas wakacyjnych przerw Angelika wyjeżdżała do Glasgow w Szkocji. Dziewczyna uchodziła za żarliwą katoliczkę, a na swoje miejsce pobytu w Szkocji wybrała plebanię parafii św. Patryka w miejscowości Anderson. Ksiądz-pedofil i poliamoria Proboszcz parafii, ojciec Gerry Nugent pozwalał zatrzymywać się tam każdemu, kto mógł mu służyć "drobną pomocą". Angelika mieszkała więc u niego w zamian za sprzątanie parafii. W toku prowadzonego później śledztwa wyszło na jaw, że dziewczyna wplątała się z 63-letnim księdzem w relację o charakterze seksualnym. Okazało się też, że Nugent na problemy z alkoholem. Ale nie tylko. Ksiądz uwodził swoje parafianki i uprawiał seks z prostytutkami. Już po jego śmierci w 2010 roku, policja wszczęła dochodzenie dotyczące molestowania dzieci. Romans Angeliki i Nugenta zakończył się, Angelika wróciła do Polski, a w 2006 roku ponownie przyjechała na plebanię w Anderson. Wtedy to nawiązała relację z Martinem Macaskillem. Mężczyzna, wtedy czterdziestoletni, był żonaty. Jego życiowa partnerka początkowo ostro sprzeciwiła się romansowi męża, jednak później zmieniła zdanie. Kobieta wyraziła zgodę na to, by Macaskill sypiał z Angeliką Kluk. Przed sądem przyznała później, że dziewczyna nie była dla niej konkurentką. Kulisy zbrodni na wyspie Jersey. Polak zabił swoją rodzinę cz. 2 Śmierć Angeliki Kluk Relacje między Angeliką a państwem Macaskill były na tyle poprawne, że to właśnie oni zaniepokoili się nagłym zniknięciem 23-letniej Polki. Doszło do niego 23 września 2006 roku. Macaskillowie udali się na plebanię w towarzystwie siostry Angeliki. O sprawie zawiadomili też policję. Po sześciu dniach udało się zlokalizować zwłoki dziewczyny. Ciało Angeliki Kluk ukryte zostało w kościele. Zwłoki umieszczone zostały pod podłogą, w pobliżu konfesjonału. Kobieta była gwałcona i bita po głowie. Śmierć nastąpiła w wyniku obrażeń zadanych nożem (sprawca zadał jej 16 ciosów). Ciało Angeliki było skrępowane i zakrwawione. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna nadal żyła w chwili, kiedy została umieszczona pod podłogą. Podejrzenia od razu padły na nie stroniącego od alkoholu księdza Nugeta. Zwłaszcza że po tym, jak odkrył, że Angelika ma romans z Macaskillem, bardzo się zdenerwował. W toku śledztwa wyszło jednak na jaw, że na plebanii w owym czasie przebywał jeszcze jeden groźny mężczyzna. Seryjny morderca na plebanii Pat McLaughlin nie miał domu. Nugent pozwolił mu zamieszkać na plebanii. W zamian McLaughlin został jego "złotą rączką". Jak relacjonowała później inna mieszkająca na plebanii kobieta, Angelika w noc przed zabójstwem rozmawiała z McLaughlinem. Podobno zachowywała się przy tym w sposób uwodzicielski, była wyzywająco ubrana. Dziewczyna, tak jak i inni lokatorzy plebanii, nie miała pojęcia, że pakuję się wprost w paszczę lwa. McLaughin naprawdę nazywał się Peter Tobin i spędził 10 lat w więzieniu za gwałt na dwóch dziewczynkach. Po śledztwie w sprawie śmierci Angeliki Kluk Tobin został skazany na dożywocie za zabicie trzech kobiet. Tylko tyle morderstw udało mu się udowodnić. Mężczyzna twierdzi jednak, że zabił 48 razem. Jego ofiarami zawsze były kobiety. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze