Polki nie mają ochoty na seks? "Kocham się z partnerem tylko z litości"

- Wszystkie te czynniki przełożą się na wyższy poziom energii, uwolnienie napięcia i ogólną kondycję, co może zwiększyć ochotę na seks. Zadbajmy też o siebie i osobę partnerską. Pomocne może okazać się eksplorowanie swojej seksualności – poznawanie tego, co lubimy i przeniesienie koncentracji z osiągnięcia orgazmu i oceniania swojego wyglądu na osobę, z którą w tym kontakcie jesteśmy. Pamiętajmy o tym, że seks ma być dla nas przyjemny. Traktujmy go jako moment bliskości ze sobą i drugą osobą. Istotne jest też zaangażowanie się w to, żeby aktywność seksualna była regularna - dodaje ekspertka.