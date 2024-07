Dla Polek to ulubiony gadżet erotyczny. Nie ma sobie równych

Dla wielu osób udane życie seksualne to ważny element związku. Potwierdzają to m.in. wyniki "Narodowego Raportu Seksualności 2024", zrealizowanego na zlecenie firmy EasyToys. Aż 52 proc. ankietowanych podkreśliło, że udane życie seksualne jest dla nich niezwykle ważne.

We wspomnianym badaniu zapytano też respondentów, czy kiedykolwiek korzystali z zabawek erotycznych. Twierdząco odpowiedziało 46 proc. ankietowanych. Okazało się też, że to kobiety częściej sięgają po gadżety erotyczne. Do korzystania z nich przyznało się 49 proc. badanych.