Polki znikają z rynku pracy. Ekspert wymienia trzy powody

Bo o ile przy jednym dziecku Agnieszka dzieliła się z mężem opieką nad córką, która po 3. roku życia poszła do przedszkola, to o tyle przy dwójcie kilkuletnich dzieci, jak twierdzi, "zaczął się hardkor". – Po macierzyńskim musiałam wrócić do pracy. Syn nie dostał się do żłobka publicznego, więc zapisaliśmy go do prywatnego, co kosztowało ponad tysiąc miesięcznie. Jeszcze byśmy to jakoś przeboleli, ale mały ciągle łapał infekcje, przeziębienia, choroby. Wciąż lądowałam na zwolnieniu, aż w pracy zaczęli krzywo na mnie patrzeć – opowiada Agnieszka. – Na opiekunkę nie było nas niestety stać. Ja bardzo chciałam pracować, ale w POZ-ie nie ma możliwości pracy zdalnej, trzeba być na miejscu.