Połóż obok łóżka. Bardzo szybko sobie podziękujesz

Skąd biorą się problemy z zasypianiem?

Sen to jedna z podstawowych potrzeb fizjologicznych, która znajduje się na pierwszym miejscu słynnej piramidy Maslowa. Chroniczne problemy ze snem przyczyniają się do obniżenia odporności, pogorszenia koncentracji, zwiększonego odczuwania stresu, a skrajnych przypadkach - do przewlekłych chorób, takich jak np. nadczynność tarczycy.