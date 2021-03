Polska modelka ujawnia szokujące wiadomości od swojego eks

Dagmara Kita zerwała się z Nickiem Doylem, po kilku latach znajomości. Chłopak miał skłonności do przemocy. Podczas jednej z awantur, uderzył w ścianę ich wspólnego mieszkania tak mocno, że zrobił w niej dziurę.

"Rozważałam operację plastyczną i ucieczkę za granicę"

Skala stalkingu, jakiej doświadczyła Polka, jest niewyobrażalna. Mężczyzna potrafił zadzwonić do niej 61 razy w ciągu godziny. Nachodził ją w pracy, groził śmiercią. Pisał do niej wiadomości: "moje życie jest w twoich rękach".

Dziewczyna musiała wyprowadzić się z domu. Nick Doyle przychodził do niej w nocy i prowokował awantury. Odszukał także jej nowy adres i kontynuował szykany . Był wielokrotnie aresztowany, ale za każdym razem prokurator wypuszczał go za kaucją. Wtedy dziewczyna dosłownie umierała ze strachu. Mężczyzna pisał do niej po nocach: - Nie zostawiaj otwartych okien.