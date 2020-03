Pomada do brwi. Jak jej poprawnie używać dla pięknego efektu?

Świetnym kosmetykiem jest pomada do brwi, która nie tylko jest bardzo wydajna, ale zapewnia piękne podkreślenie włosków. Dzięki niej możesz uzyskać różną intensywność wybranego efektu, więc śmiało skorzystaj z niej w codziennym makijażu. Zobacz, jak poprawnie używać pomady do brwi.

Pomada do brwi pozwala na stopniowe krycie włosków (123RF)

Co to jest pomada do brwi?

Pomada do brwi to nic innego, jak kosmetyk o konsystencji zbliżonej do mokrego cienia do powiek. Najczęściej jest zamknięta w szklanym słoiczku albo w formie małych pojedynczych opakowań. W przeciwieństwie natomiast do klasycznej kredki lub żelu do brwi, pomada jest bardzo gęsta i mocno napigmentowana. To sprawia, że precyzyjnie wypełnia przestrzeń pomiędzy włoskami oraz utrwala makijaż brwi.

Jak używać pomady do brwi?

Chcąc skorzystać z pomady do brwi, potrzebujesz specjalnego pędzelka. Posiada on sztywne i ścięte włosie – bywa czasami dołączany do opakowania pomady do brwi. Warto mieć w zanadrzu także małą szczoteczkę do przeczesywania brwi albo możesz wykorzystać także spiralkę po starym tuszu do rzęs.

Jedną z największych zalet pomady do brwi jest to, że podkreśla nawet najcieńsze włoski, więc możesz z jej pomocą skutecznie wydłużyć i optycznie poszerzyć brwi, a przy tym pozostawić naturalny efekt. Pamiętaj, że pomada do brwi jest prosta w użyciu, ale musisz nakładać ją warstwami!

Używanie pomady do brwi – krok po kroku: Zanim nałożysz pomadę do brwi, wyreguluj włoski pęsetą. Następnie nabierz na pędzelek odrobinę pomady i trzymając go poziomo, wyrysuj łuk brwiowy (od wewnętrznej do zewnętrznej strony). Wypełnij przestrzeń pomiędzy łukami poprzez stopniowanie krycia – im bliżej środka twarzy, tym brwi powinny być jaśniejsze. Ciemne włoski powinny być w zewnętrznych kącikach. Na koniec wyczesz brwi szczoteczką, aby usunąć nadmiar produktu i nadać włoskom odpowiedni kierunek.

Wskazówki dotyczące brwi

Pamiętaj, żeby nie wyskubywać włosków zbyt mocno, ponieważ brwi nie wyglądają estetycznie, gdy przypominają cienkie kreski. Jeśli masz dobrze zaznaczony kształt brwi, nie musisz już niczym się martwić – w przeciwnym wypadku warto udać się po pomoc do kosmetyczki. Regularnie dbaj o wzmacnianie włosków, aby było ich więcej oraz żeby nie wypadały. Co wieczór wcieraj w brwi olejek rycynowy, a także stosuj specjalne odżywki przeznaczone do brwi.