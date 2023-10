Porzuciła aktorstwo dla pracy na roli. "Nie wyglądasz jak rolniczka"

"Szkoda cię na życie na wsi"

Ogromnym wsparciem dla Wiktorii są jej rodzice. - Nigdy nie przymuszali mnie do pracy na gospodarstwie. Mówili, żebym wybrała własną drogę, ale ta przywiodła mnie z powrotem na wieś. Na co dzień studiuję rolnictwo, ale uważam, że to właśnie praktyka jest najważniejsza. Choć często słyszę od starszych rolników: "Szkoda cię na życie na wsi. Jedź do miasta, wybierz wygodną, spokojniejszą codzienność. Nie będziesz musiała pracować 24 godziny na dobę". Nie zniechęcam się. Trudności występują przecież w każdym zawodzie – wyjaśnia.