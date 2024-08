Znalazła je na śmietniku w Poznaniu. "Co ludzie mają w głowach?"

Porzucenie zwierząt jest uznawane za znęcanie się nad nimi, a to przestępstwo. Osobie dopuszczającej się takiego czynu grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawa zostanie uznana za działanie ze szczególnym okrucieństwem - sprawcę może czekać więzienie od trzech miesięcy do pięciu lat. Mówi o tym Ustawa o ochronie zwierząt, w art. 6 ust. 2 pkt 10.: