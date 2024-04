Posadź w ogrodzie. Zapomnisz o kleszczach i komarach

Wrotycz - naturalny odstraszacz owadów

Wrotycz pospolity należy do rodziny astrowatych i kwitnie od czerwca do sierpnia na terenie całej Europy. W Polsce dziko porasta łąki, miedze, a nawet przydrożne rowy. Można go rozpoznać po charakterystycznych, żółtych kwiatach, przypominających nieco koszyczki zebrane w większe kwiatostany.