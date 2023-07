Poszła do ginekologa. Potworne, co usłyszała o swoim wyglądzie

Medonet przytoczył historię pacjentki, którą ta opisała w internecie. Kobieta podzieliła się opinią na temat ginekologa, do którego poszła ze względu na potrzebę wypisania recepty na kończące się leki, a u niego nie było kolejek. Po wyjściu z gabinetu — jak pisała — wiedziała, dlaczego nikt się do niego nie zapisuje. "Ale z tą oponką na brzuchu to trzeba coś zrobić" - usłyszała schodząc z fotela. Gdy poprosiła o zapisanie dawkowania leków na kartce, miała usłyszeć, że jest "tępa", skoro nie może tego zapamiętać.