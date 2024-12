Nie można oderwać oczu. Tak wyglądała na planie

Młoda artystka w poprzedniej edycji spodobała się widzom. Ale trudno było skupić się na jej słowach, gdy raz po raz pokazywała się przed kamerami w ekstrawaganckich stylizacjach. Wygląda na to, że jest nie tylko prawdziwym "zwierzęciem" scenicznym, ale i telewizyjnym. Nietypowe stroje dopełniane były szalonym manicurem oraz fryzurami i makijażami nie z tej ziemi . Czy w kolejnej edycji talent show można spodziewać się po Wieniawie czegoś innego? Absolutnie nie.

Julia Wieniawa podzieliła się na Instagramie pierwszą stylizacją do "Mam talent". Jej najnormalniejszym elementem były czarne, skórzane spodnie z szerokimi nogawkami . Krój nieco balonowy, z wysokim stanem stworzył ładne proporcje sylwetki.

Prawdziwy szał zrobił jednak ciemnoczerwony, marmurkowy top w formie asymetrycznej "zbroi" . Nie da się ukryć, że to trend dla najodważniejszych. Czyżby Wieniawa chciała być polską Zendayą? Uzupełnieniem całości były długie rękawiczki w księżyce.

Warto też zwrócić uwagę na makijaż oczu w odcieniu jasnej czerwieni oraz fryzurę w stylu lat 2000. Ten look zdecydowanie sprawił, że mamy ochotę na więcej.

Julia Wieniawa w stylizacji do "Mam talent"

