Powrót do biura? Tej koszuli nie może zabraknąć w twojej szafie

Urlop dobiegł końca i musisz wrócić do biura? A może po prostu szukasz pomysłu na to, jak ubrać się do pracy? Najprostsza odpowiedzią będzie błękitna koszula, która jest klasykiem wśród eleganckich elementów garderoby. Sprawdź, jak stylizują ją polskie gwiazdy. Wcale nie musi być nudno.