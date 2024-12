Pozowała w mini i błyszczących rajstopach. Takich jeszcze nie widzieliśmy

Choć wydaje nam się, że już niczym nie zaskoczy, to z każdym razem przebija samą siebie. Najnowsza stylizacja, którą pochwaliła się w social mediach, dosłownie zwala z nóg. Nic dziwnego. Maffashion nie znosi nudy i zawsze stawia na oryginalne i niestandardowe rozwiązania. Czym tym razem zaskoczyła?

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!