Pozuje z Januszem Palikotem. Panowie odwiedzili plantację marihuany

Nowy biznes Kuby Wojewódzkiego

Janusz Palikot o CBD

- 7 stycznia premiera naszego produktu w jednej z największych sieci handlowych w Polsce. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę, w tym tygodniu będzie komunikat w tej sprawie i podamy cenę. Już za chwilę będzie wiadomo. Raczej będzie to poniżej 10 zł, ale my nie możemy wymusić na sklepach ceny, w jakiej będą one sprzedawały, my możemy to rekomendować - powiedział w programie "Newsroom" Janusz Palikot.