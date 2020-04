Problematyczny cellulit. Jak się go pozbyć domowymi sposobami? Poznaj sprawdzone metody

Jak się pozbyć cellulitu – zacznij od peelingu

Jak się pozbyć cellulitu – wypróbuj dietę

Przede wszystkim chcąc pozbyć się cellulitu z nóg i pośladków, zrezygnuj w swojej diecie z jedzenia tłuszczu oraz cukru. Do powstawania nieestetycznej skórki pomarańczowej przyczyniają się toksyny kumulowane w komórkach, a to już prost droga do zakwaszenia organizmu. Na stałe wprowadź warzywa, owoce i zielone liście, które są bogate w antyoksydanty i błonnik. Szybko zauważysz poprawę skóry, a problem cellulitu przestanie być twoją zmorą.