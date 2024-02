Próbowała uciec od przeszłości. Ale jej ciało zaczęło wysyłać sygnały

"Myślałam, że coś ze mną nie tak" - wyznała Erika Shershun. Autorka książki "Uleczyć traumę seksualną" sama doświadczyła przemocy. Długo uciekała od przeszłości, ale trauma oddziaływała na różne sposoby. Przez 17 lat chodziła do specjalistów, którzy zdiagnozowali u niej depresję. Kwestia przemocy seksualnej zamiatana była pod dywan. Aż wreszcie ciało doszło do głosu w postaci objawów somatycznych . Autorka opowiada, jak rozpoznać wzorce doznań cielesnych pojawiających się pod wpływem bodźców wyzwalających, aby pozwolić sobie uleczyć traumę.

W przypadku molestowania seksualnego oraz gwałtu często zdarza się, że ofiara wpada w stan zamarcia. Fizyczne poddanie się jest naturalną reakcją organizmu podporządkowującego się w wyniku strachu oraz walczącego o przetrwanie, nawet w przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia. Mimo to wyniszcza układ nerwowy i prowadzi do zaburzenia stresowego pourazowego.

Trauma to inaczej uraz, efekt przeciążenia organizmu związany ze strachem i zdolnością radzenia sobie z nim. W wyniku poczucia zagrożenia ciało reaguje na bodziec w sposób instynktowny.

