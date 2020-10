Protesty ws. aborcji. Aleksandra Domańska i "Boginie" śpiewały w metrze: "Ciało jest moje, a nie jakiegoś księdza"

Domańska i jej koleżanki, w tym aktorki Magdalena Koleśnik i Wiktoria Woleńska, dały jasno znać, po której stronie się opowiadają. Dziewczyny brały czynny udział we wszystkich weekendowych demonstracjach. Jadąc metrem w ubiegłą sobotę, zaczęły śpiewać wymyślone przez siebie słowa pod znaną melodię mszalną.

Strajki ws. aborcji – Aleksandra Domańska

"Ciało jest moje, a nie jakiegoś księdza" – zaintonowała w pociągu warszawskiego metra Koleśnik. "Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, bo sama jestem najmądrzejsza" – dośpiewała po chwili Miriam Michalska, przyjaciółka Domańskiej. W pewnym momencie dołączyła do nich sama aktorka.

Domańska, Koleśnik i pozostałe dziewczyny jechały do centrum miasta, gdzie demonstracje trwały w najlepsze. W piątek szły z innymi ulicami Warszawy, w niedzielę zaś pojawiły się przed Pałacem Prezydenckim. Miały ze sobą transparent ze swoim przewodnim hasłem: "Ciało bogini za nic się nie wini".

Szczególnie upust swoim emocjom dawała Magda Koleśnik, znana z "Miasta 44", a ostatnio z "Brzyduli 2". Młoda aktorka tańczyła w czasie protestu, ale Instagram zablokował wideo. Część internautów uznała, że Koleśnik zachowywała się wulgarnie. Co na to sama zainteresowała? Stwierdziła, że będzie robiła, co jej się podoba i nie ma niczego obscenicznego w tańcu, który jest wyrazem wolności.