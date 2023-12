Przeczytała list arcybiskupa. "Strażnik małżeńskich orgazmów"

"Nic z tego nie zrozumiałam. Wiedziałam już od lekarza, na czym polega zabieg in vitro. Że nie ma mowy o rodzeniu się jednego dziecka kosztem śmierci innych. Mimo to księdzu udało się wzmocnić we mnie poczucie winy. Sądziłam, że robię coś złego. To było nieracjonalne" - dodaje kobieta.