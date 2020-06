Przedłużanie włosów. Jaką metodę wybrać dla siebie? Poznaj najważniejsze sposoby na długie włosy

Przedłużanie włosów – najważniejsze metody fryzjerskie

Zanim wybierzesz się na wizytę do fryzjera , dobrze zastanów się nad tym, jaki sposób przedłużania włosów jest dla ciebie. Dobierz do swoich oczekiwań metodę i ciesz się niesamowitym efektem.

1. Keratynowe przedłużanie włosów – jedna z najpopularniejszych metod. Wykorzystuje się keratynę, która świetnie łączy doczepiane pasma z naturalnymi włosami. Metoda jest bardzo precyzyjna, natomiast efekt okazuje się naturalny. Twoje włosy będą gęste i przedłużone, a rezultat utrzyma się nawet do 3 miesięcy. Metoda przedłużania włosów za pomocą keratyny skutecznie poprawia wygląd pasm.

2. Ultradźwięki – doczepy są przymocowane za pomocą zgrzewarki ultradźwiękowej, która wydziela fale akustyczne. Taka metoda przedłużania włosów polecana jest szczególnie osobom z suchymi i zniszczonymi pasmami. Efekt trzyma się do 6 miesięcy.

3. Mikroringi – nie wymaga zgrzewania włosów z doczepianymi pasmami. Doczepy są przymocowane za pomocą małych metalowych pierścieni. Niestety, mikroringi mogą powodować na początku uczucie dyskomfortu. Efekt utrzymuje się do 4 miesięcy.

4. Metoda kanapkowa – znacznie tańszy sposób na przedłużanie włosów. Pasma są układane warstwowo, aby połączyć je z naturalnymi włosami za pomocą specjalnej taśmy. Finalnie efekt jest całkiem naturalny i może się utrzymać do 4 miesięcy.

5. Clip-in – choć metoda jest bardzo tania, to końcowy efekt jest daleki od naturalnego i bardzo szybko znika. Pasma doczepiane są za pomocą klipsów, które dosyć szybko odczepiają się. Tego typu przedłużenie włosów najlepiej sprawdzi się, gdy potrzebujesz chwilowej zmiany.