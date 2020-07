Przesuszone włosy. Jak zadbać i nawilżyć pasma? Przygotuj się na dogłębną regenerację

Przesuszone włosy – czym się wyróżniają?

Jeśli zastanawiasz się nad tym czy masz przesuszone włosy, dokładnie je obejrzyj i zwróć uwagę na ich stan. Mogą się puszyć, elektryzować , szybko rozdwajają się na końcach, łamią się i zdecydowanie są chropowate w dotyku. To główne i popularne wyznaczniki pasm wysuszonych. Tak naprawdę objawów jest znacznie więcej, ponieważ brak elastyczności, trudności z układaniem, szybka utrata świeżości i problemy z rozczesywaniem stanowią następne problemy przy przesuszonych włosach. Jeżeli zauważyłaś niektóre z tych charakterystycznych objawów, powinnaś pomyśleć o regeneracji pasm.

Przesuszone włosy – jak zadbać o regenerację?

Pierwszym krokiem przy regeneracji przesuszonych włosów jest przede wszystkim zamknięcie łusek włosa. Skup się na wybieraniu kosmetyków z keratyną , ponieważ to składnik doskonale nawilżający i regenerujący. Możesz również z powodzeniem zastosować szampon z dodatkiem keratyny, po czym nałożyć lekką odżywkę . Pamiętaj, że przesuszone włosy w pełni nawilżysz tylko wtedy, gdy spłuczesz je zimną wodą. Jeśli użyjesz ciepłej lub gorącej wody, wówczas wypłuczesz zastosowany wcześniej produkt.

Przesuszone włosy – jak nawilżać?

Do nawilżenia przesuszonych włosów warto stosować kosmetyki zawierające w sobie mocznik i d-pantenol. Również gliceryna, kolagen oraz elastyna będą pomocne przy nawilżaniu wysuszonych pasm. Jeśli chcesz wypróbować domowych sposobów, sięgaj po miód, aloes, siemię lniane – wystarczy, że dodasz jeden z tych składników do gotowej maseczki. Postaw także na oleje, np. lniany, z pestek winogron czy migdałowy. Do przesuszonych włosów warto skorzystać z techniki mycia OMO – tym sposobem zdecydowanie szybciej zregenerujesz pasma.