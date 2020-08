Przyczyna samobójstwa Daisy Coleman. Matka zdradziła, dlaczego odebrała sobie życie

Przyczyna samobójstwa Daisy Coleman

Daisy Coleman została zgwałcona w 2012 rokupodczas imprezy, która odbywała się w jej własnym domu. Miała zostać odurzona i wykorzystana seksualnie przez wnuka wpływowego polityka. Mężczyzna podobno przyznał się do winy, jednak nie został ukarany. O traumie, którą nosi w sobie ofiara gwałciciela, Daisy Coleman opowiedziała w filmie dokumentalnym wyprodukowanym przez platformę Netflix, "Audrie & Daisy".

Daisy Coleman otwarcie mówiła o tym, że była wyśmiewana i nękana przez rówieśników. Przyznała także, że ma za sobą kilka prób samobójczych. Jednak, pomimo bolesnych doświadczeń, wspierała ofiary przemocy seksualnej, była modelką i pracowała jako tatuażystka. Stało się jednak coś, co sprawiło, że ostatecznie 5 sierpnia 2020 roku odebrała sobie życie. O tym, co do tego doprowadziło, opowiedziała jej matka.