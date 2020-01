Przyjaciel Edyty Górniak pomógł zorganizować święta Meghan Markle i księcia Harry'ego

Meghan Markle i książę Harry na święta Bożego Narodzenia polecieli do Kanady. Wyjazd pomógł zorganizować im przyjaciel Edyty Górniak.

Muzyk David Foster poznał książęcą parę dzięki żonie, która chodziła z Meghan do tej samej szkoły. W rozmowie z brytyjskimi mediami Kanadyjczyk przyznał, że pomoc w zorganizowaniu wolnego czasu Meghan i Harry'emu była dla niego prawdziwym zaszczytem. David jest przyjacielem właściciela wartej 14 milionów dolarów posiadłości, w której wypoczywała para i to właśnie on pomógł książęcej rodzinie wynająć to miejsce na czas pobytu w Kanadzie.