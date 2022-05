Przyjechali uratować psa. Spotkali przyszłych zwycięzców Eurowizji

Jak opisują członkowie organizacji na oficjalnym Instagramie, patrol oznaczony jako G1 przybył do Irpienia po rannego psa Pasterza. "To było zaraz po wyzwoleniu, łapanie psów nie było niebezpieczne, ale wjeżdżanie do miasta już tak. Saperzy nie skontrolowali nawet 10 proc. terytorium" - relacjonuje Zoo Patrol.