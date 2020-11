Przykre doświadczenie. Co dzieje się z ciałami zmarłych na Covid-19?

Ze względu na szalejącą pandemię nie można odwiedzać bliskich w szpitalach i innych placówkach medycznych. Rodzina nie może czuwać przy pacjencie, dlatego sprawa wydaje się jeszcze bardziej trudna i nie do zaakceptowania, kiedy ktoś odchodzi z dala od najbliższych. W przypadku śmierci pacjenta na Covid-19 ciało zmarłego może być dotykane wyłącznie przez personel medyczny – rodzina nie ma do niego dostępu.

Choroby zakaźne i konieczne procedury

Brak ostatniego pożegnania

Jak poradzić sobie ze stratą?

- Żałoba ma to do siebie, że trwa około roku. Potem z niej wychodzimy i zaczynamy funkcjonować normalnie. Niedomknięcie relacji może nam to uniemożliwić. Powoduje, że nie możemy posuwać się w swoim życiu do przodu, przeszkadza w nawiązywaniu nowych relacji, a także tych już istniejących np. rodzinnych – twierdzi psycholog Monika Dreger w rozmowie z "Faktem".