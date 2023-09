Przypomina PMS. Dotyka kobiet po 40. roku życia

Czym jest PMDD?

PMDD to skrót od angielskiego Premenstrual Dysphoric Disorder, które tłumaczy się jako przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. Zaburzenie to, w przeciwieństwie do PMS, pojawia się w fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego (w okresie od zakończenia owulacji do następnej miesiączki) i trwa zwykle kilka dni. Jego przyczyny nie zostały jednak do końca poznane, choć według specjalistów mieć związek z nadwrażliwością na zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie kobiety podczas cyklu menstruacyjnego.