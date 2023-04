Przytnij tak bukszpan. Później sobie podziękujesz

Przycinanie bukszpanu. Poznaj prosty patent, by krzew był gęsty

Po pierwsze i najważniejsze — bukszpan powinien rosnąć na glebie o odczynie zasadowym. Taka gleba dostarczy mu potrzebnych składników odżywczych, co przełoży się na jego wygląd. Raz na jakiś czas warto wlać do ziemi, w której rośnie nieco nawozu przeznaczonego do bukszpanów. Nie jest to konieczne, ale krzew tylko na tym zyska. Odżywianie bukszpanu powinno odbywać się od kwietnia do lipca.