Psycholog martwi się o widzów TVP. "Mogą czuć się zagubieni"

"Wszelkie zmiany w ich życiu są trudne do przyjęcia"

Czesław Michalczyk nie ma wątpliwości co do tego, że dokonywane na naszych oczach zmiany mogą odbić się na zdrowiu części widowni TVP. Ekspert odwołał się przy tym do mechanizmów adaptacyjnych, które wraz z wiekiem stają się mniej elastyczne.