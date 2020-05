Rafał Trzaskowski o tym, dlaczego jego syn nie poszedł do komunii świętej. To pytanie było nie na miejscu

Chociaż termin nowych wyborów jeszcze nie został ustalony, to Rafał Trzaskowski nie zamierzy siedzieć z założonymi rękami i już wyruszył z cyklem spotkań z wyborcami. Do tej pory odwiedził między innymi Zieloną Górę, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn czy Nowy Tomyśl.

Rafał Trzaskowski o komunii swojego syna

O tej uprzejmości zapomniał Maciej Wróblewski pracownik TVP Info, który zadał Rafałowi Trzaskowskiemu pytanie o komunię jego syna. Po kilku unikach polityk w końcu odpowiedział. "Traktujmy się poważnie. Ja darzę Kościół katolicki i tradycję wielkim szacunkiem i prosiłbym o to, żeby nie sugerować czegokolwiek innego – odpowiedział.

Po obszerniejszą odpowiedź na to pytanie odesłał do wywiadu swojej żony Małgorzaty, która opowiedziała o swoim stosunku do religii na łamach magazynu "Vogue Polska".