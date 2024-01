Religia zniknie ze świadectw? MEN pracuje nad rozporządzeniem. Nie wszystkim się podoba

"Wzrośnie liczba osób rezygnujących z religii"

- Ministerstwo mówi, że tej oceny na świadectwie nie będzie, ale wciąż czekamy na konkrety - mówi Dorota Wójcik z Fundacji Wolność od Religii. Jej zdaniem wliczenie stopnia z religii do średniej jest w Polsce jedną z głównych motywacji do uczęszczania na te zajęcia. - Również to, że uczniowie nie mają dostępu do lekcji etyki i muszą chodzić na religię nawet, jeśli należą do rodzin niewierzących, z myślą o zwiększeniu swoich szans w zdawaniu do szkoły średniej czy na studia - ocenia.