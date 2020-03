Reverse french manicure. Nowy hit podbija wiosenne trendy w stylizacjach paznokci

Jeżeli szukasz inspiracji w najnowszych trendach w stylizacjach paznokci, koniecznie powinnaś wypróbować reverse french manicure. To ciekawa inspiracja, która została stworzona w oparciu o klasykę, ale w nieco odświeżonym wydaniu. O co chodzi z reverse french manicure? Sprawdź sama.

Modny reverse french manicure

Jak wykonać reverse french manicure?

Wystarczy, że wybierzesz dwa kontrastowe lakiery do paznokci i zaczniesz zabawę z malowaniem. Reverse french manicure pięknie będzie wyglądać przy paznokciach w kształcie migdałka, a także przy lekko zaokrąglonych lub nawet trójkątnych. Przeciągnij paznokcie bazą pod lakier, po czym możesz przejść do dalszych czynności. Nałóż cienką warstwę wybranego koloru, a po jego wyschnięciu drugą warstwę. Gdy płytki całkowicie wyschną, drugim kolorem zaznacz wewnętrzną część paznokcia – o to właśnie chodzi w reverse french manicure. Tak naprawdę wariantów takiej stylizacji paznokci jest bardzo wiele: mogą to być zarówno cienkie kreski namalowane przy skórze, ale także owalne kształty czy trójkąty.