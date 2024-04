Robisz takie rzeczy na balkonie? Grozi ci mandat

Słoneczna pogoda sprzyja nie tylko spacerom i wycieczkom, ale także spędzaniu czasu na balkonie. To dla wielu mieszkańców bloków idealne miejsce na weekendowy relaks. Choć balkon przynależy do mieszkania i nie jest częścią wspólną budynku, właściciel nie może robić na nim wszystkiego, na co ma tylko ochotę, a niektóre zachowania są karalne. Warto wiedzieć, czego unikać, by nie narażać się na dodatkowe koszty.