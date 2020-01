Rodzina szuka Marzeny. Gdy miała 2,5 roku trafiła do domu dziecka

W 1972 roku Marzena Wińczyków trafiła do Domu Małego Dziecka w Stargardzie. Gdy miała 2,5 roku została odebrana biologicznej matce. Od dłuższego czasu brat Marzeny, Grzegorz, stara się ją odnaleźć.

- Babcia dostała pismo, że jak znajdzie stałe miejsce zamieszkania, to odzyska córkę. Ale tak się nigdy nie stało. Ciocia najprawdopodobniej szybko trafiła do adopcji - powiedziała Patrycja Szymczykiewicz, bratanica Marzeny Wińczykow.

- Nie do końca wiem, jak to tego doszło, bo babcia nie mówiła o tym chętnie. Z tego co ustaliłam, babcia nie miała się gdzie podziać z dziećmi i wynajmowała różne mieszkania. Najprawdopodobniej ktoś zgłosił na milicję, że nie mają stałego pobytu i mała Marzena została zabrana. W jedynym dokumencie to potwierdzającym jest napisane, że ciocia została przekazana do Dom Małego Dziecka w Stargardzie - dodała.